Montaño: La inversión supera Bs 4.000 millones en Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó este domingo que la inversión pública en la actual gestión de Gobierno para esa cartera superó los Bs 4.000 millones para la entrega de viviendas, radio bases, carreteras, puentes, fibra óptica y otros trabajos.

“En nuestro ministerio la inversión pública es más de 4.000 millones de bolivianos, una cifra astronómica que ningún otro mandatario hizo”, dijo en Bolivia Tv.

Puso como ejemplo la entrega de 100% de fibra óptica para todas las capitales y dijo que, a partir de la fecha, cualquier ciudadano que requiera este servicio debe solicitarlo al proveedor, en este caso la empresa Entel.

En el caso de carreteras, Montaño aseguró que se entregaron más de 700 kilómetros de vías terminadas en todos los departamentos. “Eso es algo histórico en nuestra gestión, ningún gobierno lo hizo”, dijo.

El ministro detalló varias carreteras que están siendo entregadas en todo el país y destacó, como ejemplo la ruta entre Apolo y Charazani, donde realizan trabajos debido a que es una de las más afectadas año tras año en la época de lluvias.

Inversión

“No hay un solo departamento que no tenga nuevas carreteras”, aseguró.

Remarcó, además, que por los 200 años de Bolivia se están entregando varias obras. “Ya hay más de 1.600 obras entre viviendas, radio bases, puentes, enlosetados, escuelas, hospitales. Cada fin de semana seguiremos entregando porque no da abasto para entregar todas”, dijo.

Varios actores políticos critican la inversión pública debido al elevado gasto elevado en medio de una crisis económica que afecta a la población.

En 2024, el presupuesto de inversión pública total supera los niveles ejecutados en 2022 y 2023, alcanzando unos $us 4.274 millones, según cifras del Ministerio de Economía.

El Presupuesto General del Estado 2025 destinó a la inversión pública, aproximadamente, $us 4.024 millones, según datos de Economía.