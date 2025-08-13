Murkel Dellien, protagonista en singles y dobles del Challenger de Dobrich

El tenista boliviano sigue firme en singles y dobles en el Challenger de Dobrich, donde este jueves jugará los cuartos de final en ambas modalidades.

Jaime Paniagua

Fuente: eldeber.com.bo

Gran momento de Murkel Dellien. El tenista boliviano comenzó de la mejor manera su participación en el Challenger de Dobrich, en Bulgaria. En primera ronda venció al local Mazdrashki Anas por 6-5 y 6-3, y avanzó a los octavos de final, donde este miércoles superó al kazajo Denis Yevseyev por 6-4 y 6-3.

Este jueves jugará en la cancha central por los cuartos de final ante el austríaco Sandro Koppen.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, Dellien también vio acción en la modalidad de dobles junto al uruguayo Ignacio Carou. La dupla se impuso por 7-5 y 6-1 ante el holandés Jelle Sels y el ucraniano Oleg Prihodko. Este jueves enfrentarán a la pareja conformada por el ruso Pavel Verbin y el uzbeko Sergey Fomin.

El Challenger de Dobrich reparte un premio total de 43.000 dólares. El campeón individual se llevará 5.930 dólares y puntos importantes para el ranking ATP, lo que lo convierte en una oportunidad clave para los jugadores en ascenso.