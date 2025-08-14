Murkel Dellien se mete en las semifinales del Challenger de Dobrich

Este viernes enfrentará al estadounidense Blanch para acceder a la gran final del torneo que se disputa en tierra búlgaras

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Murkel Dellien está muy cerca de clasificarse a una nueva final, pues este jueves avanzó a las semifinales del Challenger de Dobrich, en Bulgaria, al superar en la ronda de cuartos al austriaco Sandro Kopp: 7-6(5) y 6-0.

Dellien cumple con una gran semana en el torneo europeo, pues se metió entre los cuatro mejores tenistas en la modalidad de singles.

Los partidos se llevan adelante en las canchas del Tennis Club Izida, donde el boliviano es el sexto sembrado de la competición.

El martes fue su debut y superó en primera ronda al local Anas Mazdrashki (6-0 y 6-3) y en octavos de final derrotó al kazajo Denis Yevseyev (6-4 y 6-3).

Este jueves enfrentó en la fase de cuartos a Kopp en la cancha 3, donde trabajó bastante —sobre todo en el primer set— para quedarse con el triunfo.

Ya conoce a su siguiente rival, se trata del estadounidense Dali Blanch, quien dio la sorpresa en esta jornada al eliminar al segundo sembrado, el croata Duje Ajdukovic: 6-4 y 7-6(3).

Está programado que Dellien y Blanch se enfrenten este viernes a partir de las 05.10 HB en la cancha central.

Dellien también jugó en dobles y tuvo como compañero al uruguayo Ignacio Carou, con quien conformó la cuarta mejor dupla.

El miércoles ganaron en su debut sobre el ucraniano Oleg Prihodko y el neerlandés Jelle Sells (7-5 y 6-1).

Pero este jueves, en la cancha central, perdieron en cuartos de final contra el ruso Pavel Verbin y el usbeko Sergey Fomin (6-2 y 6-1).