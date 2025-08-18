Murkel Dellien y Prado escalan en el ranking ATP

Los dos tuvieron una gran semana en sus respectivos torneos y ahora están enfocados en los próximos campeonatos que disputarán en estos días

Gracias a la gran semana que tuvieron Murkel Dellien (subcampeón en Bulgaria) y Juan Carlos Prado (semifinalista en Italia), ambos escalaron posiciones en el ranking ATP, según la actualización que hubo este lunes.

Ambos tenistas, las raquetas dos y tres del país —el primero es Hugo Dellien—, destacaron en el Viejo Continente al superar varias rondas.

Murkel accedió a la final del Challenger de Dobrich, donde perdió en la final con el checo Zdenek Kolar (un doble 6-2).

Gracias a ello sumó 44 puntos ATP y con ello escaló 17 posiciones en la clasificación y pasó del 287 al 270 con 200 puntos.

El nacido en Trinidad se quedó en Bulgaria porque esta semana participará en el Challenger de Dobrich II, tanto en singles como en dobles.

En el torneo individual debutará este martes con el segundo sembrado, el ecuatoriano Álvaro Guillen desde las 03.00 HB en las canchas del Tennis Club Izida.

Nuevamente tendrá como compañero al uruguayo Ignacio Carou en dobles y rivalizarán con los principales favoritos: el indio Arjun Kadhe y el ucraniano Denis Molchanov, este martes en un horario por definir.

En Italia

Prado quedó entre los cuatro mejores del Challenger de Todi, donde cayó con el local Stefano Travaglia (6-4 y 6-2).

Con ese performance sumó 22 puntos para la clasificación internacional y subió 12 puestos, pasó del 261 al 249 con 220 puntos.

El joven cruceño ahora se encuentra en Augsburgo, Alemania, donde jugará en el Schwaben Open, torneo de nivel Challenger.

Figura como el primer sembrado de la competición y su debut será con el belga Gilles-Arnaud Bailly.

Jugarán este martes desde las 04.30 HB en las canchas del TC Augsburg, donde también jugará en dobles con Boris Arias.

Son los terceros sembrados y sus primeros contrincantes serán el checo Tadeas Paroulek y el belga Buvaysar Gadamauri. Su encuentro está previsto para el miércoles.

Arias jugó en qualy (clasificatorias) de singles y perdió en primera ronda con el checo Matyas Cerny (6-1 y 6-2).