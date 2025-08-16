Mustafá tras reunirse con la FBF, exige una solución a impase por no haber habilitado jugadores este año

Jhony Mollinedo

Wilstermann analiza los próximos pasos a seguir tras la reunión que sostuvieron el viernes por la noche, el presidente Omar Mustafá con Gastón Uribe, Director Ejecutivo, y Klaus Von Landswut, Director de Competiciones, ambos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quienes abordaron el tema de la prohibición de la FIFA al Rojo para habilitar jugadores a partir de julio de este año y no febrero como se pensaba.

Pesaba sobre Wilstermann una inhabilitación para registrar jugadores por una demanda del jugador brasileño Gustavo Alexander Barbosa, Gustavinho.

El jueves se conoció de una nota de la FIFA, firmada por la jefa de Disputas y Solicitudes Reglamentarias de la FIFA, Erika Montemor Ferreira, a la Federación Boliviana de Fútbol, con fecha 18 de febrero de 2025, en la que se conoció que se pudo habilitar jugadores hasta julio de 2025, cuando se abrió el segundo periodo de habilitación.

Wilstermann, por este motivo, no pudo habilitar jugadores en el primer semestre, cuando tenía incluso a varios apalabrados, en el afán de reforzar el equipo y afrontar de la mejor manera la temporada 2025; además, tuvo que afrontar el campeonato con futbolistas juveniles y con algunos de los que se quedaron.

«Yo creo que ha sido una reunión poco productiva, un tanto intrascendente, nosotros esperábamos soluciones sobre esto, pero nos volvemos con las manos vacías, vamos a seguir insistiendo para que esto se pueda resolver de la forma más adecuada», afirmó el presidente de Wilstermann, Omar Mustafá, en declaraciones formuladas al programa Planeta Deportes, tras la reunión en La Paz.

Mustafá dijo que no hubo ninguna solución al tema, por lo que será el martes, en una próxima reunión cuando se darán a conocer los pormenores de todo lo que se ha conversado.

«Si hay predisposición que la haya, pase lo que pase, el día martes voy a salir a hablar a toda la ciudadania, a toda Cochabamba y a todos los hinchas rojos», agregó Mustafá de acuerdo a una publicación de Dosis de fútbol, en la que agrega que “ha habido un error de por medio, no del presidente (Fernando) Costa, sino de alguien de la Federación, el día martes lo van a saber».

La reunión del viernes, según Gastón Uribe, entró en cuarto intermedio hasta el martes, debido a lo avanzado de la hora, y la FBF realizará las consultas pertinentes a la FIFA para intentar solucionar el problema