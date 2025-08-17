¿Necesitas movilizarte? Estos son los taxis habilitados para circular en Santa Cruz durante las elecciones

Conocé la lista de radiotaxis que tiene autorización del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz para operar durante este día de las elecciones nacionales

Durante la jornada electoral, el Auto de Buen Gobierno emitido por la Gobernación de Santa Cruz, junto con las disposiciones del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), establece la prohibición de circulación de vehículos desde las 00:00 del 17 de agosto hasta las 00:00 del 18 de agosto.

Sin embargo, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó en sus redes sociales que 18 líneas de radiotaxis fueron autorizadas para operar y atender a la población durante la jornada.

Las líneas de taxis habilitadas son:

Radio Móvil Barrio Lindo.

Radio Móvil Viru Viru.

Radio Móvil Grigotá.

Radio Móvil Clásico.

Radio Móvil ASAF.

Radio Móvil Misterio VIP.

Radio Móvil La Cuba SRL.

Radio Móvil Bella Unión.

Radio Móvil Piraí Camba.

Radio Móvil Al Servicio del Pueblo.

Radio Móvil El Trocadero Punta Sur.

Radio Móvil Nueva Esperanza.

Radio Móvil Veloz del Sur.

Radio Móvil Holanda.

Radio Móvil El Turbio.

Radio Móvil Las Palmas 2.

Radio Móvil Warnes.

Radio Móvil Agape.

Esta medida busca facilitar el traslado de personas con dificultades de movilidad, ciudadanos que residen lejos de sus recintos electorales y otros casos especiales.

El TED recordó que quienes no cuenten con la autorización correspondiente no podrán circular en vehículos motorizados el día de la elección. El traslado a los recintos debe hacerse a pie o en bicicleta.

¡A tomar en cuenta! Según la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024, las personas que infrinjan la norma y conduzcan sin permiso se exponen a una multa equivalente al 20% de un salario mínimo, es decir, Bs 500.