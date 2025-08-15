Niña atropellada será operada por tercera vez, los padres denuncian que el conductor solo les dio Bs 100 para los gastos

Dos hermanitas de 13 y 3 años fueron impactadas por un trufi en Cochabamba, la más pequeña quedó con ambas piernas fracturadas
Keiner Sejas M.
Fuente: Unitel
En los pasados días, dos hermanitas de 13 y 3 años fueron atropelladas por el conductor de un trufi cuando intentaban cruzar una calle, ambas quedaron heridas, pero la más pequeña fue la que sufrió mayores afectaciones ya que tiene ambas piernas fracturadas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El hecho se registró en inmediaciones de las de las avenidas Siglo XX y Guayacan, en la ciudad de Cochabamba, el pasado viernes y hasta el momento la niña de 3 años continúa internada y esta jornada será sometida a su tercera cirugía.
[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Niña de 3 años, víctima de atropello
“Hoy (viernes) va entrar a una tercera cirugía con cirujano plástico y otros dos especialistas, ahí van a ver qué es lo que van a hacer y recién me van a dar resultados, hasta el momento está en un estado crítico la parte de su pierna izquierda”, contó la madre de la menor.
El conductor protagonista del hecho identificado como Jaime O.D. fue arrestado, pero posteriormente puesto en libertad tras comprometerse a cubrir con los gastos médicos de ambas niñas, algo que hasta ahora, según los padres, no ha cumplido.
“No sabemos nada del conductor, hace dos días vino con 100 bolivianos, el dueño del auto vino con 300, pero a mí no me alcanza eso porque por día voy gastando 100, 700, 800 (Bs) y ese rato tengo que comprar de afuera y él (el conductor) me indica que el SOAT me va a reponer, pero yo de donde voy a sacar tanta plata, yo no tengo”, dijo molesta la mujer.
Por su parte, el padre de las pequeñas le pidió al conductor que se presente y se ponga la mano al pecho y cumpla con lo acordado.
“Al señor Jaime O. por favor que se haga cargo, en primera instancia se ha comprometido que iba a ayudar pero ya es una semana y no tengo nada de ayuda, él piensa que con 100 pesos va a sellar todo. Yo le pido de todo corazón que se ponga en mis zapatos, como estoy sobrellevando todo esto con mi familia, tengo 5 hijos y tengo que hacerme cargo de todos”, dijo el hombre.
Asimismo, contaron que la adolescente de 13 años ya fue dada de alta, pero la están haciendo evaluar con especialistas de manera externa debido a que los golpes que sufrió son en la cabeza, mientras que la pequeña de 3 años sigue interna en el Hospital Pediátrico.
La familia de ambas niñas pide ayuda a la población para poder cubrir los gastos médicos, ya que aún necesitarán fondos para las próximas intervenciones que necesitarán, además de los medicamentos.
“Por favor pedido ayuda a toda la población, a toda la gente de buen corazón, porque mi niña va a pasar por muchas más operaciones para que podamos tratar su piecito, esas operaciones también cuestan caro, los medicamentos que nos van solicitando, los calmantes que necesita por el dolor, constantemente anda llorando mi niña”, agregó el padre.
Si desea colaborar con esta familia puede comunicarse al: 79733585.