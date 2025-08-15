Niña atropellada será operada por tercera vez, los padres denuncian que el conductor solo les dio Bs 100 para los gastos

Dos hermanitas de 13 y 3 años fueron impactadas por un trufi en Cochabamba, la más pequeña quedó con ambas piernas fracturadas

Keiner Sejas M.

Fuente: Unitel

En los pasados días, dos hermanitas de 13 y 3 años fueron atropelladas por el conductor de un trufi cuando intentaban cruzar una calle, ambas quedaron heridas, pero la más pequeña fue la que sufrió mayores afectaciones ya que tiene ambas piernas fracturadas.

El hecho se registró en inmediaciones de las de las avenidas Siglo XX y Guayacan, en la ciudad de Cochabamba, el pasado viernes y hasta el momento la niña de 3 años continúa internada y esta jornada será sometida a su tercera cirugía.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Niña de 3 años, víctima de atropello

“Hoy (viernes) va entrar a una tercera cirugía con cirujano plástico y otros dos especialistas, ahí van a ver qué es lo que van a hacer y recién me van a dar resultados, hasta el momento está en un estado crítico la parte de su pierna izquierda”, contó la madre de la menor.

El conductor protagonista del hecho identificado como Jaime O.D. fue arrestado, pero posteriormente puesto en libertad tras comprometerse a cubrir con los gastos médicos de ambas niñas, algo que hasta ahora, según los padres, no ha cumplido.

“No sabemos nada del conductor, hace dos días vino con 100 bolivianos, el dueño del auto vino con 300, pero a mí no me alcanza eso porque por día voy gastando 100, 700, 800 (Bs) y ese rato tengo que comprar de afuera y él (el conductor) me indica que el SOAT me va a reponer, pero yo de donde voy a sacar tanta plata, yo no tengo”, dijo molesta la mujer.