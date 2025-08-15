Niño fue rescatado del incendio en una lavandería en Cochabamba

Personal de Bomberos que sofocaba las llamas al interior de un negocio pudo localizar al pequeño que se encontraba en uno de los ambientes de la segunda planta del inmueble que se quemaba.

<br /> <br />

Fuente: Unitel

La noche del jueves se registró un voraz incendio al interior de un negocio que funcionaba como lavandería de ropa, en medio del siniestro, un niño pudo ser sacado por los Bomberos que se percataron que se encontraba dentro del inmueble.

El hecho se registró en inmediaciones de la avenida Pando y Circunvalación, en la ciudad de Cochabamba, donde vecinos alertaron de la situación.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Así quedó el inmueble tras el siniestro

Según la información preliminar, cuando se realizaba los trabajos de sofocación, los efectivos fueron a una de las partes altas de la infraestructura donde lograron sacar el pequeño, que afortunadamente no había sido afectado por el humo.

“Se ha logrado sacar a un niño que estaba en el segundo piso de la infraestructura, que gracias a Dios, no se encontraba en los ambiente donde había afectado mucho el humo. Se le ha dado la asistencia correspondiente con nuestros compañeros”, manifestó un voluntario del SAR-Bolivia a UNITEL.

De acuerdo a los datos, las personas que habitan en la zona intentaron ayudar a controlar el fuego con baldes de agua y mangueras mientras esperan la llegada de los Bomberos, quienes luego procedieron a intervenir.

“Se ha encontrado una infraestructura que indicaría que sería una tienda de ropa con llamas ya saliendo por lo que es la parte del techo. Inmediatamente se ha procedido a un ataque directo con lo que se ha controlado las llamas en su totalidad”, dijo.