“No hay que dormirse”, Amparo Ballivián llama a la cautela rumbo a las elecciones

La exprecandidata presidencial Amparo Ballivián advirtió en una entrevista con Asuntos Centrales que el escenario electoral de cara al 17 de agosto no debe darse por sentado.

Joel Alexis Candia

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Según Ballivián, el expresidente Evo Morales aún podría tener una influencia significativa en los comicios, y su decisión de respaldar a un candidato podría sumarle “unos 15 puntos”.

Ballivián instó a la población a no confiarse y a estar atenta a los acontecimientos de los próximos días, recordando que “muchas cosas pueden pasar en las elecciones”.

En abril de 2025, Ballivián decidió declinar su candidatura presidencial tras la publicación de encuestas internas que posicionaban a Samuel Doria Medina como favorito dentro del bloque opositor.

Aunque se retiró de la carrera electoral, condicionó su apoyo a que Doria Medina sea el único candidato de la oposición; sin embargo, inicialmente aclaró que no lo apoyaría directamente.