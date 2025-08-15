¿No logró tramitar su cédula de identidad? El Segip atenderá este sábado y este será el horario

¿No logró tramitar su cédula de identidad? El Segip atenderá este sábado y este será el horarioCategorías VidaEtiquetas 15/08/2025 Este domingo 17 de agosto se realizarán las elecciones generales y el único documento válido para emitir el voto es la cédula de identidad en formato físico, indicaron las autoridades electorales. [Foto: Segip – Archivo] / Atención en una oficina de Segip.Fuente: Unitel eju.tv El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó que sus oficinas en territorio nacional y el exterior atenderán este sábado de 8:30 a 12:30, para que la ciudadanía pueda tramitar su cédula de identidad, único documento con el que se puede participar en las elecciones del domingo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En sus redes sociales, la entidad estatal informó que realizará una atención especial, debido a que el domingo se realizarán las elecciones. “Con motivo de las elecciones, este sábado 16 de agosto el Segip realizará atención especial para que puedan tramitar su cédula de identidad”, informó la entidad. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que “el único documento válido para votar es la cédula de identidad vigente y en físico”. El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe explicó que “otros documentos como la cédula digital y el pasaporte no son válidos para votar”. “Y en casos muy excepcionales se va a admitir la cédula de identidad con una antigüedad o vencida por un año”, añadió.