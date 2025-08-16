«No me voy a escapar»: Evo descarta dejar el país si gana la derecha, anuncia una «batalla en las calles»

Dijo que su compromiso “es con el pueblo boliviano” y que no abandonará el país si la derecha retorna al poder tras 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales aseguró que permanecerá en Bolivia y que continuará dando “batalla en las calles y caminos” en caso de que sus adversarios de «la derecha» resulten vencedores en las Elecciones Generales que se celebrarán este domingo 17 de agosto.

“No me voy a escapar. Dicen: ‘Se va a escapar a Cuba’. No me voy a escapar”, afirmó durante una entrevista realizada por la agencia AFP y replicada en el portal de Yahoo Noticias. Remarcó su intención de mantenerse activo en política y cercano a sus bases.

De acuerdo con el exmandatario, su compromiso “es con el pueblo boliviano” y por ello no abandonará el país, incluso si la derecha retorna al poder tras 20 años de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los procesos electorales.

Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, buscó un cuarto mandato; sin embargo, fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional, que determinó que ningún ciudadano puede ejercer más de dos periodos presidenciales.

Desde el año pasado, el exlíder del MAS y ahora hefe de la fuerzqa Evo Pueblo, permanece refugiado en Lauca Ñ, en el interior del trópico de Cochabamba, para evadir una orden de aprehensión en su contra, vinculada a un caso de presunta trata de una menor de edad durante su gestión, acusación que él niega.

Las encuestas de intención de voto anticipan una contienda reñida entre Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, y Jorge «Tuto» Quiroga, de la alianza Libre, quienes podrían enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Ambos candidatos han sido rivales históricos de Morales. El expresidente advirtió que no dará tregua al próximo gobierno y reafirmó su disposición a participar en movilizaciones y bloqueos en vías y carreteras del país, en alusión a las protestas que lideró contra el presidente Luis Arce, a quien acusa de haber conspirado para excluirlo de la contienda electoral.

