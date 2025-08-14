“No nos va a temblar la mano para denunciar y frenar cualquier intento de paralizar el proceso electoral”, advierte el vocal Ávila

Ávila recalcó que el TSE está trabajando en coordinación permanente con la Policía y las Fuerzas Armadas para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, advirtió este jueves que no se permitirá ningún intento de frenar o paralizar las elecciones generales del próximo domingo 17 de agosto. Las declaraciones fueron hechas en un contexto en el que surgen amenazas en diferentes zonas conflictivas, como el caso del Trópico de Cochabamba, donde permanece el expresidente Evo Morales.

«Quiero dejar claro un mensaje como Órgano Electoral: no vamos a permitir que ningún ciudadano atente contra el voto de un boliviano. Este proceso electoral no se va a suspender, los 7.500.000 bolivianos habilitados podrán elegir a sus nuevas autoridades. Al Órgano Electoral no le temblará la mano para denunciar y frenar cualquier intento de paralizar este proceso», enfatizó el vocal Ávila.

Ávila recalcó que el TSE está trabajando en coordinación permanente con la Policía y las Fuerzas Armadas para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional.

Las elecciones generales de este domingo 17 de agosto contarán con la mayor presencia de misiones de observación electoral nacional e internacional en la historia del país. Según informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, más de 3.500 observadores y siete delegaciones de organismos multilaterales se desplegarán en todo el territorio nacional para supervisar el proceso y verificar el ejercicio del derecho al voto libre.

Este 17 de agosto, Bolivia elegirá a su próximo presidente para un mandato de cinco años, en un contexto marcado por una compleja situación económica y política.