«No sucederá»: Trump no proporcionará garantías a Kiev en el marco de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Washington no ofrecerá garantías de seguridad a Ucrania a través de la OTAN.

Respondiendo a la pregunta de la prensa sobre la posibilidad de que EE.UU., junto con Europa, proporcione garantías de seguridad a Kiev, el mandatario afirmó: «No en el marco de la OTAN, porque eso no va a suceder, ya sabes, hay ciertas cosas que no van a suceder«.

«Existe la posibilidad de hacerlo junto con Europa» y otros países, aclaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One de camino a la reunión en Alaska con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para discutir el conflicto ucraniano.

Anteriormente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo tras una llamada telefónica con Trump que el líder estadounidense está en contra de que la adhesión de Ucrania a la OTAN se incluya entre las garantías de seguridad para el país eslavo.