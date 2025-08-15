No votar o circular en vehículo el día de la elección costará Bs 550: conozca todas las sanciones para este domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que las faltas electorales cometidas antes, durante y después de las elecciones generales del 17 de agosto serán sancionadas con multas que van desde 137 hasta los 1.375 bolivianos dependiendo de la gravedad de la infracción.

Fuente: Brújula Digital

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que las faltas electorales cometidas antes, durante y después de las elecciones generales del 17 de agosto serán sancionadas con multas que van desde 137 hasta los 1.375 bolivianos dependiendo de la gravedad de la infracción.

La Resolución TSE-RSP-ADM N° 0428/2024 establece las disposiciones aplicables a jurados, notarios, servidores públicos y ciudadanos.

Sanciones a jurados electorales

Quienes no asistan a las reuniones de jurados deberán pagar una multa del 5% del salario mínimo (137,5 Bs.). Si abandonan temporalmente la mesa sin autorización, la sanción será del 30% (825 Bs), al igual que si no cumplen los horarios de apertura y cierre de la mesa o no entregan oportunamente el material electoral.

Las infracciones graves —como negarse a firmar el acta, no registrar los resultados o abandonar la mesa sin justificación— serán sancionadas con el 50% del salario mínimo (1.375 Bs.). La misma multa se aplicará a notarios electorales que incumplan funciones clave como la capacitación de jurados, la entrega de material o el reporte de información.

Sanciones a electores y funcionarios

Los ciudadanos que no voten y no presenten su certificado de sufragio en los 90 días posteriores deberán pagar una multa de Bs 550 o quedarán impedidos, por el mismo periodo, de acceder a cargos públicos, realizar trámites bancarios o sacar pasaporte. Están exentos quienes justifiquen fuerza mayor, tengan más de 70 años o hayan estado fuera del país el día de la elección.

Circular en vehículos sin autorización el día de los comicios —sean particulares o públicos— también será sancionado con Bs 550. Los funcionarios que no exijan el certificado de sufragio para trámites oficiales dentro del plazo establecido recibirán la misma multa.

El TSE subrayó que estas disposiciones buscan garantizar el cumplimiento de las normas y el correcto desarrollo de la jornada electoral.