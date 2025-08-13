«Nos sentimos dolidos y heridos»: Comcipo convoca a consejo consultivo en defensa del litio

El líder cívico de Potosí afirma que retornó a su región “con mucha rabia y bronca” tras la aprobación del contrato del litio con una empresa rusa.





Fuente: eldeber.com.bo

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), mediante su presidente, Alberto Pérez, convocó este miércoles a un consejo consultivo para asumir acciones en defensa del litio, después de que una comisión legislativa aprobara uno de los contratos para la explotación de ese recurso natural.

“Volvimos (a Potosí) con mucha rabia y bronca. Los potosinos nos sentimos dolitos y heridos por este ‘estacazo’ que nos dieron en la ciudad de La Paz. Nosotros ya hemos coordinado con la Directiva de Comcipo, se va hacer una convocatoria de emergencia a consejo consultivo para mañana jueves, a las siete de la noche, en la casa del Comité para tomar acciones”, dijo Pérez a El Deber Radio.

Aseguró que con esas acciones se buscará “hacer retroceder al gobierno” de Luis Arce en su intención de aprobar «a toda costa» los contratos para la explotación del litio en el Salar de Uyuni.

En medio de una serie de incidentes, la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, de la Cámara de Diputados, aprobó el martes el contrato del litio con la empresa rusa Uranium One Group, mediante la modalidad del voto secreto.

Sin embargo, nosotros “no vamos a permitir que el señor Luis Arce esté viviendo por nuestros recursos naturales. Se habrá perdido una batalla (pero no la guerra)”, agregó el dirigente cívico.

La diputada Lissa Claros, una de las legisladoras que más se opone a los contratos del litio, también dijo que “esto solo es una batalla” y que se “continuará en la trinchera para seguir peleando”.

“Aún falta camino por recorrer. Primero vamos a recurrir a la instancia administrativa (para impugnar). Luego corresponde aún que (la ley del contrato) vaya a la plenaria de la Cámara de Diputados, después a una comisión de la Cámara de Senadores y la plenaria del Senado. Entonces, (…) no den por hecho (la aprobación)”, afirmó la diputada y candidata para volver a ocupar el mismo cargo.