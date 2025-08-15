Nuevo Alto Mando Militar estará la «expectativa» del nuevo rol presidencial tras las elecciones

El nuevo comando de las Fuerzas Armadas mantendrá el plan de seguridad electoral y definirá su rol según las directrices del próximo presidente.

Fuente: Gigavisión

El comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), contraalmirante Gustavo Primitivo Aníbarro, afirmó que el nuevo Alto Mando Militar permanecerá “a la expectativa” de las disposiciones que establezca el próximo presidente, una vez se conozcan los resultados de las elecciones generales del 17 de agosto.

Aníbarro recordó que el cambio de mando militar es una atribución privativa del presidente Luis Arce en su calidad de capitán general de las FF.AA. Explicó que, en los próximos días, el nuevo Estado Mayor se reunirá con el mando saliente para coordinar el traspaso de responsabilidades.

Asimismo, reiteró que las Fuerzas Armadas mantendrán el compromiso asumido por el mando anterior para coadyuvar en las tareas de seguridad durante el desarrollo de los comicios, con el objetivo de garantizar una jornada electoral ordenada y segura en todo el país.