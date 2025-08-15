Nuevo presidente de Anapo dice que se mantendrá la agenda productiva y se está expectante al nuevo Gobierno

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) tiene nuevo presidente, se trata de Abraham Nogales, quien remarcó que con el nuevo gobierno priorizarán gestionar seguridad jurídica, biotecnología, exportaciones y provisión de diésel

Leyla Mendieta Cruz

<br /> <br />

Fuente: Unitel

“Estamos expectantes de la apertura y la voluntad política que vayan a tener los nuevos gobernantes. Mantendremos la agenda productiva, en especial en el tema de seguridad jurídica, apertura de biotecnología, las exportaciones, como comentamos, y la provisión oportuna de diésel”, sostuvo.

Abraham Nogales, nuevo presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), lamentó que este año hubo demora en la aprobación del Gobierno para las exportaciones por lo que las cantidades de distintos productos que se llevaron al exterior fueron “muy pocas”. Ante ello, remarcó que se está expectante de las políticas que asuman las nuevas autoridades nacionales, que serán electas el 17 de agosto.

Nogales remarcó que el nuevo Gobierno tiene que dar la importancia necesaria al sector productivo para hacer un pacto por la soberanía alimentaria del país y así generar ingresos para el país.

Lamentó que a la fecha se tiene problemas aún con avasallamientos violentos en propiedades productivas en distintas zonas del país. “Los agricultores y todo el sector productivo tiene que tener la seguridad de que va poder producir tranquilamente y que sus tierras estarán protegidas”, sostuvo.

Agregó que se necesita voluntad de las autoridades porque incluso se tiene ordenes de aprehensión contra los avasallamientos, pero no fueron ejecutadas.