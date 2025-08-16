OEA avanza en reuniones con candidatos rumbo a las Elecciones Generales 2025

La Misión de Observación Electoral, liderada por Juan Fernando Cristo Bustos, sostendrá encuentros con todos los frentes antes de la jornada de votación

Fuente: Correo del Sur

La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, encabezada por Juan Fernando Cristo Bustos, mantuvo este viernes una reunión con el binomio presidencial de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina y su acompañante de fórmula, para escuchar sus perspectivas sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2025.

En el marco de su agenda, la Misión también sostuvo encuentros con el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo; el aspirante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz; y el candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga.

“Hoy y mañana seguiremos con las reuniones de la Misión con los distintos actores. Para el domingo la Misión observará el desarrollo de la jornada y tenemos planeado tener un punto de prensa con el jefe de misión”, informaron representantes de la OEA.

