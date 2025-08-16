OEA rechaza intentos de entorpecer las elecciones y exhorta a votar

El jefe de misión recordó que el domingo 17 de agosto es un día crucial para la democracia boliviana.

Por Boris Góngora

Fuente: La Razón

En un mensaje al país, el jefe de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Fernando Cristo, rechazó “cualquier acción de entorpecer” las elecciones generales y exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto este 17 de agosto.

“Desde la misión de Observación de la OEA, les invitamos a ejercer el derecho al voto, consolidando así la democracia, por eso rechazamos cualquier acción que busque entorpecer el normal desarrollo del proceso, llamando a actuar con responsabilidad por el presente y futuro de Bolivia”, indicó Cristo, en un mensaje de un minuto y doce segundos difundido en la cuenta de X de la OEA.

El jefe de misión recordó que el domingo 17 de agosto es un día crucial para la democracia boliviana, en el que los ciudadanos decidirán el futuro del país.

Asimismo, informó que los observadores de la OEA estarán presentes en los nueve departamentos y en cuatro ciudades en el extranjero para acompañar el proceso electoral.

Durante los últimos días, la misión sostuvo reuniones con autoridades electorales, el gobierno, las candidaturas, partidos, movimientos y la sociedad civil.

“El voto es el instrumento más poderoso que tenemos para construir una democracia más fuerte”, enfatizó.

La misión está encabezada por el exministro colombiano, reconocido por su trayectoria en la defensa de los procesos democráticos en la región y cuenta con el acompañamiento de Sebastián Kraljevich Chadwick, nuevo secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA y exembajador de Chile ante esta organización.

Las misiones de observación tendrán un papel clave durante los comicios del 17 de agosto, al garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso electoral en el país.

