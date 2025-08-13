OpenAI desafía al hombre más rico del mundo

Fuente: https://actualidad.rt.com

La compañía estadounidense de inteligencia artificial OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, se preparan para respaldar a la empresa emergente Merge Labs, que podría competir con Neuralink, dirigida por el magnate Elon Musk y especializada en implantar chips cerebrales, informó este martes el Financial Times.

Merge Labs está recaudando fondos con una valoración de 850 millones de dólares. De acuerdo con tres personas con conocimiento directo de los planes, citadas por el diario británico, se espera que gran parte del nuevo capital provenga del equipo de capital riesgo de OpenAI.

Dos de las fuentes indican que Altman ha impulsado la inversión y ayudará a lanzar el proyecto junto con Alex Blania, quien dirige World, un proyecto de identificación digital mediante escaneo ocular también respaldado por el director de OpenAI

Asimismo, detallan que Altman cofundará la ‘start-up’, pero no participará en el día a día del nuevo proyecto, cuyo objetivo es aprovechar los recientes avances en IA para desarrollar interfaces cerebro-computadora más útiles que las existentes en la actualidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La interfaz cerebro-computadora de Neuralink traduce señales neuronales en acciones. En sus ensayos clínicos con personas, los pacientes utilizan dispositivos para controlar ordenadores y brazos robóticos con sus pensamientos.

«Esta tecnología devolverá la autonomía a quienes tienen necesidades médicas insatisfechas y abrirá nuevas dimensiones del potencial humano», se asevera en la página web de la empresa con sede en San Francisco, en el estado de California.