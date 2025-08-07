Oriente recupera a Caire y no tiene jugadores suspendidos para visitar a la ‘U’

El defensor argentino dejó atrás una lesión muscular y podrá reaparecer este viernes frente a FC Universitario de Vinto. Oriente no tiene jugadores suspendidos y solo mantiene dos bajas médicas.

Buenas noticias en el campamento refinero. Oriente Petrolero podrá contar con el defensor Maximiliano Caire, quien recibió el alta médica tras superar un desgarro muscular. El argentino se encuentra en óptimas condiciones y podría reaparecer este viernes, cuando su equipo visite a FC Universitario de Vinto en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, desde las 15:00.

El cuerpo técnico, liderado por Gualberto Mojica, siguió de cerca la evolución del experimentado defensor, que durante la semana enfocó su trabajo en recuperar ritmo físico. “Caire ya se recuperó y podrá volver ante Universitario”, confirmó a El Deber Sports un miembro del primer plantel.

Además del regreso del defensor, Oriente Petrolero no presenta jugadores suspendidos por acumulación de tarjetas ni expulsiones. El equipo llegará completo para el compromiso correspondiente al inicio de la fecha 17 del torneo “todos contra todos” de la División Profesional.

Las únicas bajas continúan siendo las de Fernando Nava y Jairo Quinteros, quienes se recuperan de fracturas en el pie y brazo, respectivamente. Ambos evolucionan de forma positiva, pero todavía no están disponibles para volver a las canchas.

El conjunto albiverde viene motivado tras su triunfo por 3-0 sobre Aurora en Santa Cruz, resultado que le permitió sumar 19 puntos y acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales. Actualmente, Oriente está a solo dos unidades del último cupo.

Enfrente estará FC Universitario de Vinto, que atraviesa una campaña irregular. El cuadro valluno es decimosegundo con 17 puntos y buscará hacerse fuerte en casa para escalar posiciones. El duelo promete ser clave para las aspiraciones de ambos en el segundo tramo del campeonato.