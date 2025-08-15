Oruro: Encarcelan a 2 hombres que utilizaban logos de empresa estatal para transportar droga

Dos hombres fueron arrestados por utilizar una camioneta con logos falsos de la Empresa Nacional de Electricidad para transportar 30 kilos de cocaína desde Cochabamba hacia Challapata.

La justicia ha decidido imponer detención preventiva a dos hombres que utilizaron una camioneta con logotipos falsos de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para transportar 30 paquetes de cocaína. Este intento de evadir los controles de seguridad se llevó a cabo desde Cochabamba hacia la localidad de Challapata.

Detención en Tolapampa

El insólito incidente fue reportado en las cercanías de la localidad de Tolapampa, en la carretera Oruro-Potosí. Durante un patrullaje realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), los agentes antinarcóticos detuvieron una camioneta roja que tenía logotipos falsos de ENDE. Además, el vehículo contaba con un par de escaleras y los ocupantes estaban vestidos como si fueran trabajadores de la empresa.

La revisión del vehículo reveló que su carrocería había sido modificada para fines ilegales. El fiscal asignado al caso, William Paredes, explicó este miércoles 13 de agosto de 2025, que los agentes encontraron compartimientos ocultos, conocidos como macacos, dentro de la camioneta.

Descubrimiento de la droga

Ante las sospechas, los dos hombres fueron llevados a las instalaciones de la Felcn. Con la ayuda de una sierra eléctrica, los uniformados lograron abrir uno de los macacos y encontraron 30 paquetes de droga, que estaban sellados con la imagen de un delfín. Tras la cuantificación, se determinó que el peso total de la cocaína era de 30 kilos con 850 gramos.

Investigación preliminar

Según la investigación inicial, el fiscal Paredes detalló que los detenidos no son trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad y se descartó que el vehículo fuera de uso oficial. Ambos hombres, que no tenían antecedentes penales, fueron enviados a la cárcel de San Pedro.

La detención preventiva fue dictada por un periodo de 30 días mediante un procedimiento inmediato, tras ser imputados por el delito de tráfico de sustancias controladas.