Otra multa para The Strongest, ahora de Bs 82.500 por el incidente del gas en un vestuario

Es la segunda sanción económica al club en un par de semanas, la otra es por la pirotecnia lanzada por hinchas desde la curva sur del estadio Hernando Siles en el juego con Blooming. La dirigencia anunció que apelará la medida.

Jorge Asturizaga Quisbert

Fuente: eldeber.com.bo

A The Strongest le cayó otra sanción del Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que le multó con 82.500 bolivianos (30 salarios mínimos nacionales) por el incidente producido el 3 de julio en el entretiempo del partido contra Totora Real Oruro, por la Copa Bolivia.

Es la segunda multa contra el club. La primera, pero por otro incidente, es de 206.250 Bs. (75 salarios mínimos). En total por ambas situaciones el Tigre deberá abonar a cuentas de la FBF 288.750 Bs.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El “caso del gas”

Antes del inicio del segundo tiempo, el club orureño denunció que le lanzaron gas lacrimógeno al vestuario y que había futbolistas afectados.

El entretiempo se prolongó por 53 minutos hasta que el equipo regresó a la cancha y pudo reanudarse el juego que terminó con victoria del cuadro orureño 0-1.

“En consecuencia, corresponde imponer al Club The Strongest una multa de 30 salarios mínimos nacionales vigentes, conforme dispone el artículo 69, numeral 2 del Código Disciplinario de la FBF”, dice la resolución.

Para ello se consideró los informes del árbitro, oficial del partido y oficial de seguridad, cuyos reportes “gozan de presunción de veracidad” y en este caso las imágenes presentadas “confirman lo informado” de que las medidas de seguridad del Tigre “no fueron efectivas”.

Daniel Terrazas, presidente del club, en contacto con El Deber Sports anunció que apelará la medida. Para ello gestiona un informe de Policía que certifique que no hubo rastros de gas en el camarin del plantel orureño.

A ello se informó que el futbolista mexicano Leonel López, quien rescidió contrato hace un tiempo, demanda el pago de sueldos atrasados por 100.000 dólares y advierte con acudir a la FIFA si no le cumplen. En este caso hay riesgo de inhabilitación y registro de futbolistas.