Pablo Nina jura como nuevo presidente de YLB

Fuente: UNITEL

Pablo Nina Terán es el nuevo presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), tema que salió a la luz en las últimas horas, en una publicación del Ministerio de Hidrocarburos.

Nina cuenta con un perfil que ya está interiorizado con los altos mandos de YLB y anteriormente estuvo al mando de la Gerencia Legal.

El cambio se da días después de la aprobación de un contrato del litio en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, tema que se dio en medio de la controversia y rechazo por parte de diferentes sectores potosinos y de oposición.

