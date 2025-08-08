Padres de familia anuncian bloqueos por falta de pago del desayuno escolar

Autoridades municipales y padres de familia de diversas provincias del departamento de Santa Cruz se movilizaron este viernes frente a la Gobernación y la Dirección de Educación para exigir el pago de la deuda del desayuno escolar, pendiente desde 2024. Ante la falta de respuesta, los manifestantes anunciaron que iniciarán bloqueos de carreteras a partir del próximo lunes en todo el departamento.

<br /> <br />

El reclamo se centra en el incumplimiento de convenios firmados por la Gobernación para la provisión de alimentos complementarios a estudiantes. Según los manifestantes, esta situación ha generado una grave crisis en varios municipios, que han tenido que asumir deudas para no interrumpir el servicio.

Juan Carlos Valle, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), informó que la deuda de 2024 asciende a más de 36 millones de bolivianos. «Muchos de los alcaldes, para no perjudicar este proyecto, hemos asumido deudas con empresas y ahora estamos sujetos a demandas», explicó Valle. Por ello, los alcaldes han decidido no seguir proveyendo el desayuno escolar hasta que se regularice la situación.

Por su parte, Rufino Correa, alcalde de La Guardia, denunció que su municipio no ha recibido «ni un peso» para el desayuno escolar en los últimos dos años. «Al gobernador le pido que le demos solución, porque las juntas escolares indican que el lunes van a bloquear si no nos atiende», advirtió Correa.

Padres de familia se suman a la protesta

La voz de los padres de familia también se hizo sentir. Juan José Rojas, representante de Vallegrande, lamentó que la Gobernación no haya cumplido con su aporte ni en 2024 ni en lo que va de 2025.

Cristian Chávez, presidente de la Junta Departamental de padres de familia, convocó a todos los padres y madres a declararse en emergencia. «Nuestros hijos no tienen el desayuno escolar desde el año pasado por parte de los recursos de la Gobernación», afirmó. Chávez indicó que, tras no ser atendidos por el gobernador, la decisión es unánime: «a partir del día lunes vamos a iniciar medidas de presión, como el bloqueo de carreteras y otras medidas».

La vigilia frente a la Gobernación fue levantada, pero los manifestantes reiteraron su advertencia de que las medidas de presión se llevarán a cabo en todos los municipios del departamento de Santa Cruz si no se da una pronta solución.