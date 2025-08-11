Panificadores federados filman y merodean la casa de panadera que denunció «negocio» de harina en Emapa

A principios de mes, Elizabeth Galarza denunció que existe un negociado entre el ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores y Artesanos de Bolivia (Conapaabol), Roberto Ríos, y la estatal Emapa, porque el dirigente tiene una importadora.

La dirigencia de los panificadores federados comenzó a hostigar a Elizabeth Galarza, panadera independiente, por denunciar un presunto negociado en la harina que adquiere la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por medio de la importadora del dirigente Rubén Ríos.

El mes pasado, los panaderos federados amenazaron con aumentar el precio de la unidad del pan a Bs 1 debido a que Emapa no estaba entregando la harina subvencionada con regularidad. En medio de esa amenaza, los panaderos independientes indicaron que el costo de producción alcanza hasta en ctvs. 0,70 sin insumos subvencionados.

A principios de mes, Galarza denunció que existe un negociado entre el ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores y Artesanos de Bolivia (Conapaabol), Roberto Ríos, y Emapa, porque el dirigente tiene una importadora.

Tras esa denuncia, Ríos admitió que el año pasado vendió alrededor de 20.000 bolsas de harina a Emapa a un costo de Bs 299 por cada bolsa. La Fiscalía abrió un proceso de investigación.

Galarza denunció a Fides Cochabamba que el vicepresidente de la Conapaabol, Freddy Baltazar, comenzó a merodear y filmar su domicilio durante el día y por las noches.

“No está elaborando pan, está prendido su luz de arriba y nuevamente quiero mostrar que no hace pan. Golpeamos, tampoco no me contesta. Posiblemente haga de día. Los comentarios de aquí dicen que no elabora pan. Ya es mi segunda vez que vengo, pero igual nos han cerrado la puerta. No vienen a comprar pan, nada. Según lo que me comentan, dicen que hace pan de Arani, pero alguna vez hace para demostrar que hace pan, será”, se escucha decir a Baltazar en un video que él filmó.

La víctima ya presentó una denuncia a la policía por acoso y hostigamiento por parte de los panificadores federados, quienes se sienten afectados en sus intereses tras la denuncia.