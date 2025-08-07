Perros bolivianos se gradúan en búsqueda y rescate de seres humanos en medio de escombros

Franz Rodríguez bombero y jefe de la brigada canina presentó este jueves tres perros bomberos que se graduaron en búsqueda y rescate de personas en Bolivia y aseguró que Iron, Loki y Smokie se encuentran listos para apoyar en las misiones de socorro durante desastres naturales.

“Los tres han terminado su entrenamiento para la detección de personas sepultadas. En las emergencias muchas personas quedan entre los escombros y la prioridad es su detección con vida”, informó Rodríguez quien es miembro de la Segunda Compañía de bomberos voluntarios Santa Bárbara.

Los canes realizaron varias demostraciones de obediencia y de agilidad, frente a los medios de comunicación apostados en la plaza de San Francisco en la ciudad de La Paz.

Los perros Iron y Loki ejecutaron ejercicios de velocidad con una pelota arrojada por sus entrenadores; mientras que Smokie realizó con éxito pruebas de obediencia al pararse en dos patas, acostarse y seguir todas las instrucciones de un bombero.

Iron y Loki son labradores de pelo negro mientras que Smokie es un border colie. Una cuarta perra llamada Princesa, de raza golden retriever y que todavía esta en entrenamiento, los acompañó junto a su entrenador de ejercicios de obediencia.

Según el bombero Emilio Alanoca, los canes completaron un entrenamiento de dos años para búsqueda y rescate y durante ese tiempo han participado en algunas misiones, como en la búsqueda de un grupo de personas que fue arrastrado por un río mientras practicaban rafting (actividad deportiva de descenso en balsas a gran velocidad).

“(los animales) Han aprobado el curso por encima de 89 y 90 puntos, cumplen las características oficiales en formación y contarán con una homologación internacional” aseguró Alanoca.

“La siguiente etapa de su entrenamiento es la detección de personas fallecidas”, añadió el bombero.

En Bolivia la temporada de lluvias suele afectar a miles de familias por crecidas de ríos, aludes y derrumbes.

En 2025 más de 600.000 familias ha sido víctimas de las precipitaciones de forma directa o indirecta y más de 2.400 viviendas se vieron afectadas por la más reciente temporada de lluvias, cientos de ellas colapsaron, según información del Gobierno de Bolivia.

Por las riadas y derrumbes que provocan las precipitaciones es importante para el país contar con estos perros bien entrenados, afirmaron los bomberos.

Rodriguez mencionó que los canes rescatistas deben de tener las características necesarias, que van desde energía , capacidad de concentración y un gran sentido del olfato para buscar a las personas en grandes zonas.

El acto de graduación de los perros será el domingo en la estación de la Segunda Compañía Santa Bárbara de La Paz.

