Piloto del vuelo de Tuto reconoció que no coordinó su llegada, dice Naabol

Tuto Quiroga y JP Velasco en Tarija, tras el incidente con el vuelo. Foto: RRSS

La empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) emitió un comunicado este domingo en el que señala que el piloto del avión del candidato Jorge Tuto Quiroga “no realizó la coordinación previa correspondiente al vuelo”.

“El propio piloto, ya en ruta, reconoció que no realizó la coordinación previa correspondiente al vuelo respecto a los horarios de servicio del aeródromo, tal como lo establece la normativa aeronáutica”, dice el pronunciamiento.

Naabol asegura que las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto aterrizaje de emergencia de una aeronave que transportaba a Jorge Tuto Quiroga en el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija, “carecen de sustento”.

Aunque nadie señaló que el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Allegados al candidato dijeron que se puso su vida en riesgo, ya que el avión tuvo qus sobrevolar el aeropuerto por casi una hora.

Según el comunicado, el vuelo en cuestión, operado por la empresa Aeroeste, con matrícula CP-2673, partió de La Paz a las 8.24 de la mañana del 10 de agosto y llegó a Tarija a las 9.54. Este horario de llegada se produjo antes del inicio de las operaciones oficiales de NAABOL, cuyo servicio está programado de 12.00 a 22.00 en el aeropuerto.

Ante esta situación, Naabol informó que dispuso la presencia de personal técnico y operativo para realizar las coordinaciones necesarias y garantizar un aterrizaje seguro, en resguardo de la seguridad operacional y la integridad de los ocupantes.