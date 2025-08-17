Plataforma ‘Cuidemos el voto’ reporta 384 de incidentes en todo el país

La Paz y Santa Cruz son los departamentos con mayor reporte de incidentes.

Fuente: Red Uno

Con más de 51 voluntarios inscritos, la Plataforma ‘Cuidemos el voto’ informó que se recibió el reporte de 384 incidentes en todo el país, la mayoría en La Paz y Santa Cruz.

Jhanisse Vaca, representante de la iniciativa indicó que se está realizando un seguimiento con los voluntarios de estos dos departamentos.

En general se trata de incidentes menores, siendo el de mayor gravedad el sucedido en Entre Ríos, así como los enfrentamientos entre ciudadanos que se suscitaron en esta zona con relación al candidato Andrónico Rodríguez, quien fuera apedreado al intentar emitir su voto.

De los 384 incidentes, 121 se dieron en La Paz y 79 en Santa Cruz.

“Recibimos 20 casos de mesas no constituidas, también 49 casos de violación del procedimiento. Estamos intentando verificar la mayoría de estos reportes para poder dar una información final de la jornada electoral”, afirmó Vaca.

La Plataforma también informó que a partir de las 16:00 horas los voluntarios comenzaron a enviar las fotografías de las actas de todas las zonas del país.