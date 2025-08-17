Podrías pagar hasta 550 bolivianos si no votas este domingo

Para quienes se encuentren lejos de su recinto electoral, la normativa prevé la posibilidad de obtener un certificado de excusa el mismo día ante un notario electoral.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

Este domingo, día de las elecciones, todos los ciudadanos están llamados a cumplir con su deber cívico. La Ley Electoral establece que quienes no emitan su voto y no cuenten con su certificado de sufragio podrían enfrentar sanciones económicas de hasta 550 bolivianos.

Pero las consecuencias no terminan allí: los infractores tampoco podrán realizar diversas transacciones y trámites oficiales durante 90 días, incluyendo operaciones bancarias, solicitudes de pasaporte o el acceso a cargos públicos.

Para quienes se encuentren lejos de su recinto electoral, la normativa prevé la posibilidad de obtener un certificado de excusa el mismo día ante un notario electoral. Además, si un ciudadano está en tránsito y no puede llegar a su lugar de votación, puede acercarse a un recinto cercano, presentar su cédula de identidad y verificar con el personal del Tribunal Electoral Departamental si está habilitado para votar o si debe realizar algún trámite adicional.

Las autoridades recuerdan la importancia de cumplir con este deber, no solo por la ley, sino también como parte de la participación ciudadana en la democracia.