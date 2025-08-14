Policía descarta desaparecidos y muerto en mina Andacava

El comandante interino de la Policía de Potosí, coronel Fernando Barrientos, descartó que en el conflicto de la mina Andacava haya existido personas desaparecidas y una muerta.

“Sí hubo una persona herida la misma que está internada con diagnóstico de heridas contusas. Se está recuperando favorablemente y no existe personas desaparecidas, menor personas fallecidas”, afirmó.

Afirmó que ambos sectores, como cooperativistas y asalariados, llegaron a un acuerdo en declarar un cuarto intermedio en el conflicto hasta el 26 de agosto. En los próximos días se conformarán mesas de negociación donde puedan determinar “un justo equilibrio” de la explotación de la mina Andacava entre ambos sectores.

La autoridad policial señaló que sí hubo daños en la infraestructura de la zona e incluso vehículos dañados, como maquinaria pesada afectada en los hechos que ocurrieron el lunes.