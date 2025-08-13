Policía despliega 769 efectivos para resguardar el material electoral en áreas rurales de Santa Cruz

El 17 de agosto 5.001 policías garantizarán la seguridad de los comicios electorales en todo el departamento.

Video: Bolivia Tv

eju.tv

El inspector departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Pompeo Sánchez, informó que el próximo domingo 17 de agosto se desplegarán 5.001 efectivos policiales para garantizar el normal desarrollo de las elecciones generales. Hoy parten 769 resguardando las maletas electorales.

El operativo, coordinado con el Tribunal Electoral Departamental (TED), contempla acciones de prevención y seguridad tanto en el área urbana como rural.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sánchez explicó que desde este miércoles a las 14:00 se iniciará el desplazamiento de 769 policías hacia los recintos electorales rurales para resguardar las maletas y material electoral, en coordinación con las Fuerzas Armadas. El viernes, a partir de las 07:00, se movilizará personal a los recintos del área urbana para custodiar el material junto a los notarios electorales.

El jefe policial señaló que la cobertura total de la jornada electoral será posible gracias al acuartelamiento del 100% del personal policial, que también tendrá a su cargo la seguridad de las instalaciones del TED, el centro de cómputo en Fexpocruz y el acompañamiento a los notarios electorales en el traslado de las maletas electorales una vez concluida la votación.

Sánchez reiteró que este despliegue forma parte del plan nacional “Elecciones en Paz” y aseguró que el objetivo principal es brindar tranquilidad y confianza a la población, evitando incidentes y garantizando que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Para el operativo, la Policía contará con 244 vehículos, 55 motocicletas y tres grúas que facilitarán la logística en todo el departamento. El coronel remarcó que la planificación busca cumplir con la cadena de custodia del material electoral y asegurar que la elección transcurra en un ambiente de paz.