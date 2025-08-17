Policía ejecuta 18 mandamientos de aprehensión en todo el país hasta la media jornada electoral

La Policía Boliviana ejecutó en todo el país hasta la media jornada electoral de este domingo, al menos 18 mandamientos de aprehensión por diferentes delitos, informó el comandante Augusto Russo.

Fuente: ABI

“A partir del inicio de la jornada electoral y a partir de las horas habilitadas se han ejecutado mandamientos de aprehensión a nivel nacional (…), en un total de 18 mandamientos de aprehensión que se han ejecutado a nivel nacional”, explicó en conferencia de prensa.

Indicó que los mandamientos de aprehensión fueron por violencia familiar, asistencia familiar, robo agravado, estupro, violación, estafa, uso de instrumentos falsificados, falsedad material e ideológica, violación de infantes, niños y adolescentes, beneficios sociales, conducción peligrosa, lesiones graves, entre otros.

Por otro lado, indicó que también se presentaron otros casos relevantes en Cochabamba y Potosí.

El primero en el trópico de Cochabamba, se refiere a una supuesta agresión a un simpatizante del partido del presidente del Senado y candidato presidencial, Andrónico Rodríguez, Guido Zeballos, quien habría sufrido lesiones por parte de seguidores de Evo Morales.

“El señor Erwin Gabriel habría incitado a la agresión, dejando a este señor de nombre Guido Zeballos, quien ha sido remitido al nosocomio cercano en estado de coma. No se ha denunciado, la Policía Boliviana, tanto como el Ministerio Público, han asistido de oficio a este evento”, añadió.

En el departamento de Potosí, Leoncio Arancibia fue aprehendido debido a que, en inmediaciones del recinto electoral de la Escuela de Moscari, se encontraba realizando campaña por el voto nulo.

“Además de que se ha encontrado de manera flagrante en tenencia o portación de un cuchillo, de un arma blanca, de dos encendedores, de una resortera y de una flecha construida artesanalmente y distribuyendo estas papeletas, haciendo la campaña del voto nulo”, agregó.

Russo resaltó que, sobre la explosión reportada en el municipio de Entre Ríos, se iniciaron las investigaciones con el personal de Bomberos de Cochabamba, por lo que se trasladó un contingente policial, conjuntamente con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para determinar el tipo de explosivo y los móviles que habrían sucedido en el lugar.

MC/Afbs