Policía investiga posible vínculo entre el triple asesinato con los dos secuestros registrados en Santa Cruz

Policía investiga posible vínculo entre el triple asesinato con los dos secuestros registrados en Santa CruzCategorías SeguridadEtiquetas , Adultos 14/08/2025 Desde el Ministerio de Gobierno no se descarta que ambos crímenes tengan alguna relación. El ministro Roberto Ríos evitó brindar mayor información sobre las investigaciones. [Captura de video] / Este es el momento cuando se produjo uno de los dos secuestros en Santa CruzFuente: Unitel eju.tv Tras registrarse el miércoles un triple asesinato en la zona norte de la Santa Cruz de la Sierra, este jueves se conoció sobre dos secuestrados también en la capital cruceña que se registraron hace unas semanas. Desde el Gobierno informaron que se está investigando si existe alguna relación entre ambos casos. "Se está viendo la conexión, porque hay información de que aparentemente habrían dos personas más secuestradas, de nacionalidad extranjera, relacionadas con estos hechos que se han suscitado en el asesinato de estas tres personas de nacionalidad serbia y búlgara", manifestó Ríos en contacto con la prensa. La autoridad señaló que no podía brindar mayor información para no afectar las investigaciones sobre estos crímenes. El triple asesinato fue conocido el miércoles por la mañana. Los vecinos indicaron que un día antes, por la noche, se escucharon gritos y música a alto volumen en el inmueble ubicado en el tercer anillo e inmediaciones de la avenida Cristo Redentor. Sobre los secuestros uno fue registrado el 29 de julio en Las Palmas. Se observa que los delincuentes descienden de un auto de color gris al interceptar a un hombre que estaba bajando de una movilidad. Luego, lo obligan a subir a otro motorizado que se pierde con rumbo desconocido. El otro secuestro se registró el 26 de julio en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Se observa que la víctima desciende de un auto rojo e ingresa a lo que parece ser un negocio de gastronomía. Segundos después sale como escoltado por cuatro hombres armados que lo suben a un vehículo y desparecen con rumbo desconocido. Ríos señaló que se ha conformado un equipo especial conformado por agentes de la Interpol, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la fuerza antidrogas. "Se está intercambiando información entre las distintas instancias", manifestó Ríos.