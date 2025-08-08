Policía recuperó el vehículo robado de una pareja de abuelitos en El Alto

Por Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Paz, Bolivia.-

Don Silverio y Doña Facunda vuelven a sonreír después de varios días de angustia, pues la Policía confirmó el hallazgo de su motorizado que fue robado en la zona de Kenko en la ciudad de El Alto.

<br /> <br />

La pareja había llegado hasta el sector para realizar la compra de algunos productos, y dejaron el vehículo estacionado para poder ingresar a comprar queso, “15 minutos hemos tardado y el auto ya no estaba”, contaba don Silverio.

La jornada de este viernes, desde la Dirección de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove), se confirmó el hallazgo del motorizado.