Policía secuestra cámaras para identificar a autores de balacera en el Trópico de Cochabamba

La Policía Boliviana investiga la balacera ocurrida el miércoles por la tarde en el municipio de Entre Ríos, que dejó dos personas gravemente heridas.

Fuente: ABI / Cochabamba

La Policía Boliviana secuestró cámaras de vigilancia en el Trópico de Cochabamba con el objetivo de identificar a los responsables de la balacera ocurrida el miércoles por la tarde en el municipio de Entre Ríos, que dejó dos personas gravemente heridas.

“Se ha secuestrado cámaras del lugar para verificar e identificar a los autores de este hecho. El personal de Ivirgarzama realiza este trabajo en coordinación con el Ministerio Público. No descartamos ninguna hipótesis, incluyendo un posible ajuste de cuentas o vínculos con el narcotráfico”, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, en conferencia de prensa.

El hecho se registró alrededor de las 19h00 en inmediaciones del cruce Palmar. Según reportes preliminares, las víctimas, identificadas como Cristian Mamani Pérez (26) y Ronaldo Fernández Mejía (31), se encontraban a bordo de una vagoneta Toyota Caldina color plomo cuando fueron interceptadas por otro vehículo.

Desde ese motorizado, un sujeto armado abrió fuego, provocando múltiples impactos en la carrocería del vehículo atacado.

“Tenemos dos personas heridas que han sido trasladadas hasta el hospital”, precisó el jefe policial.

Ambos heridos fueron inicialmente trasladados al Hospital de Villa Tunari, y posteriormente uno de ellos fue derivado a la ciudad de Cochabamba debido a la gravedad de sus lesiones.

Según el reporte policial, una de las víctimas presenta heridas por arma de fuego en el abdomen y la rodilla, mientras que la otra tiene múltiples lesiones que están siendo evaluadas por un médico forense.