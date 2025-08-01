Por las elecciones generales, el Segip atenderá este sábado hasta mediodía

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó mediante un comunicado, recordó que el único documento válido para poder ejercer el derecho a voto es la cédula de identidad física vigente

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) informó que este sábado 9 de agosto atenderá de 08:00 a 12:00 en todas sus oficinas del país y en el exterior, para la emisión de cédulas de identidad.

“Este sábado 9 de agosto, la atención en el SEGIP en todo el país y en el exterior estarán abiertas de 08:00 a 12:00 para que tramites tu cédula de identidad y puedas ejercer tu derecho a votar”, señala una publicación del Segip.

La medida responde a la alta demanda previa a las elecciones generales del domingo 17 de agosto.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó mediante un comunicado, recordó que el único documento válido para poder ejercer el derecho a voto es la cédula de identidad física vigente.

«Se recuerda a todas las personas habilitadas que no se aceptarán fotocopias, documentos digitales ni ningún otro tipo de identificación el día de la votación”, señaló el TSE.

Fuente: Brújula Digital