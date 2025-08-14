Potosí: Dirigente vecinal puede ir a la cárcel por la toma violenta de Catastro

Las autoridades entran a la casa del dirigentes con orden de allanamiento. Cedida

El dirigente de la junta vecinal 3 de Mayo, Benedicto Riquelme, podría ser enviado con detención preventiva a la cárcel de Cantumarca, acusado de participar en la toma violenta de las oficinas de Catastro Urbano, donde varios funcionarios resultaron heridos y hubo destrozos materiales.

Riquelme fue aprehendido ayer por la mañana por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras el allanamiento de su vivienda en cumplimiento a una orden de aprehensión.

El dirigente vecinal es acusado de participar en la toma violenta de las oficinas de Catastro Urbano, donde varios funcionarios resultaron agredidos físicamente, uno de ellos de gravedad.

El director de la Felcc, coronel Marco Antonio Dávalos, informó que el detenido fue trasladado a celdas policiales donde prestó su declaración informativa sobre los hechos violentos.

Ahora se espera la fijación de fecha y hora para la audiencia cautelar, en la que el Ministerio Público podría solicitar su detención preventiva en la cárcel. El ataque del 4 de agosto dejó graves secuelas: el director de Catastro Urbano fue brutalmente golpeado en la cabeza y el rostro, permaneciendo en terapia intensiva y con 14 días de impedimento.