Potosí: Reconocen que persisten trabajos mineros por encima de la cota 4.400

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Oscar Chavarría, reconoció que aún existen secciones de las cooperativas mineras trabajando por encima de la cota 4.400 en el Cerro Rico de Potosí.

Destacó que como cooperativas mineras tienen algunas de sus unidades de producción trabajando en la parte alta del yacimiento minero pero no es culpa de ellos porque las autoridades nacionales no otorgan áreas alternativas.

Indicó que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no otorgan las áreas de trabajo para que se pueda concretar la migración de las operaciones productivas.

Respecto al deterioro de la parte superior del cerro potosino, el dirigente minero señaló que es evidente, pero ellos estarían cooperando con la Comibol para consolidar el relleno de los diferentes hundimientos.