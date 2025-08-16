Potosí registra sismo de magnitud de 4,4 sin daños ni víctimas

El Observatorio San Calixto informó que el epicentro fue en la provincia Daniel Campos

El departamento de Potosí registró este sábado,16 de agosto, un sismo de magnitud de 4,4, siendo su epicentro la provincia Daniel Campos. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 135,6 kilómetros, por lo que se considera intermedio.

La zona del temblor está a 111 kilómetros de la localidad de Villa Martín, a 112 kilómetros del pueblo de Pisiga, fronterizo con Chile, y a 121 kilómetros de Salinas de Garci Mendoza, detalló.

El informe del Observatorio señala que debido a la profundidad, «es poco probable» que el sismo «sea sentido y cause daños en superficie».

Entre el jueves y viernes también se registraron tres sismos de magnitudes 3,0, 4,0 y 3,6, en la región sureña de Chuquisaca, donde está Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, sin reporte de daños, ni víctimas.

