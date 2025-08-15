Prado cae en las semifinales del Challenger de Todi

Perdió este viernes con el italiano Travaglia (6-4 y 6-2) después de cumplir con un buen campeonato durante la semana.

Juan Carlos Prado quedó a un paso de avanzar a la final del Challenger de Todi, en Italia, al perder este viernes en las semifinales de singles ante el local Stefano Travaglia (6-4 y 6-2).

Prado afrontó la ronda de “semis” ante el sexto sembrado de la competición en la cancha central del Tennis Club Todi 1971.

Fue un partido que tuvo una duración de una hora y 26 minutos, tiempo en el que intentó hacerle frente a Travaglia, que le rompió cinco veces el saque al cruceño (tres en el primer set y dos en el segundo).

A pesar de la derrota, Prado mostró un gran nivel en tierras italianas y ganó 22 puntos para el ranking ATP, además de embolsarse 5.300 dólares.