Precios altos afectan ventas de pollo en mercados del eje central del país

Este lunes se vende el kilo de pollo entre Bs 22 y Bs 25 en distintos mercados de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.
Fuente: Unitel
En el mercado Abasto Antiguo de Santa Cruz, el kilo de pollo se vende a Bs 21,50, mientras que un pollo entero de 2,5 kg cuesta Bs 53, lo que representa una baja de Bs 1,50 en comparación con el fin de semana, aunque sigue siendo elevado si se compara cuando antes este producto se comercializaba en Bs 17.
Ante ello, los comerciantes afirman que la venta es baja debido al precio elevado y los compradores optan por llevar menos carne de pollo o, en todo caso, eligen una unidad mucho más pequeña.
Imagen referencial de venta de pollo en mercados
En La Paz, el kilo de pollo al por mayor se vende entre Bs 22 y Bs 23, mientras que el consumidor final paga hasta Bs 24 y Bs 25. El aceite también ha aumentado su precio, llegando a costar Bs 35 el litro en la sede de Gobierno, cuando antes costaba Bs 18.
Los comerciantes culpan al encarecimiento del alimento balanceado y el costo del transporte, agravado por la falta de diésel, por los precios altos.
“No hay tendencia a bajar el precio, todo sigue caro”, dicen los compradores. Las amas de casa han reducido sus compras debido a los precios elevados, lo que afecta directamente a los comerciantes.
En el caso de Cochabamba, el kilo de este producto cuesta entre Bs 22,50 y 23,50, dependiendo si se compra con menudos. “Han dejado de comprar las amas de casa, ahora llevan solo uno, nos reclaman, nos dicen muy caro, pero qué vamos a hacer, así nos llega igual a nosotros”, dijo una vendedora.