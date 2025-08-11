Precios altos afectan ventas de pollo en mercados del eje central del país

Este lunes se vende el kilo de pollo entre Bs 22 y Bs 25 en distintos mercados de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz.

Fuente: Unitel

En el mercado Abasto Antiguo de Santa Cruz, el kilo de pollo se vende a Bs 21,50, mientras que un pollo entero de 2,5 kg cuesta Bs 53, lo que representa una baja de Bs 1,50 en comparación con el fin de semana, aunque sigue siendo elevado si se compara cuando antes este producto se comercializaba en Bs 17.

Ante ello, los comerciantes afirman que la venta es baja debido al precio elevado y los compradores optan por llevar menos carne de pollo o, en todo caso, eligen una unidad mucho más pequeña.

Imagen referencial de venta de pollo en mercados

En La Paz, el kilo de pollo al por mayor se vende entre Bs 22 y Bs 23, mientras que el consumidor final paga hasta Bs 24 y Bs 25. El aceite también ha aumentado su precio, llegando a costar Bs 35 el litro en la sede de Gobierno, cuando antes costaba Bs 18.