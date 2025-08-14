Preocupación en Bolívar por las lesiones de Echeverría y Rodríguez

Ambos jugadores salieron en camilla antes de que termine el primer tiempo en la victoria 2-0 sobre Cienciano. Se espera el parte médico para dar tranquilidad a la hinchada.

Jaime Paniagua

Fuente: eldeber.com.bo

Bolívar venció 2-0 a Cienciano de Perú por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Hernando Siles. Sin embargo, la victoria estuvo marcada por las lesiones de dos jugadores clave en el equipo celeste.

Santiago Echeverría y Patricio Rodríguez abandonaron el campo antes del final del primer tiempo, lo que obligó al entrenador Flavio Robatto a realizar dos cambios forzados y gastar dos ventanas de sustitución.

El primero en salir fue el defensor argentino Santiago Echeverría, a los 30 minutos, tras un mal movimiento en un forcejeo con un rival. Fue reemplazado por Jesús Sagredo. Minutos después, a los 41, el extremo argentino Patricio Rodríguez, en su intento de recuperar el balón, se resbaló y cayó mal sobre su rodilla. Aguantó cinco minutos más, pero finalmente tuvo que dejar el campo en camilla, siendo sustituido por Daniel Cataño.

Cabe destacar que ambas lesiones no se produjeron por un choque directo con un adversario, sino por movimientos desafortunados.

Se espera el parte médico oficial para conocer la gravedad de las lesiones. Bolívar afrontará el partido de vuelta el miércoles 20 de agosto, en Cusco.