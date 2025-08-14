Prevén llegada de nuevo lote de vacunas para ampliar la inmunización a jóvenes hasta los 19 años

En Bolivia, a la fecha, se aplicaron 1,1 millones de dosis de la vacuna y todavía se cuenta con 700.000 disponibles, dijo el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez.

Fuente: ABI / La Paz

En los próximos días llegará un nuevo lote de vacunas que permitirá ampliar la campaña de inmunización contra el sarampión a los jóvenes hasta los 19 años, anunció este jueves el viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez.

“En el plazo de no más de una semana llegará otro lote con el que se ampliará la vacunación hasta los 19 años”, afirmó el viceministro en contacto con Unitel.

A la fecha, la campaña de vacunación contra el sarampión prioriza la inmunización a los niños de 1 a 14 años.

Las autoridades sanitarias instan a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de salud para inmunizarlos y que estén protegidos de la enfermedad que es sumamente contagiosa, cuyas complicaciones pueden provocar sordera, ceguera, neumonía, encefalitis e incluso la muerte.

El viceministro también desmintió a la Alcaldía de La Paz cuyas autoridades señalaron que se agotaron las vacunas SR, que se administran a los niños de 9 y 14 años.

“Quedan todavía unas 700 mil dosis, puede ser que se haya acabado el lote en algún centro de salud, pero sólo tienen que hacer el pedido a través del Sedes (Servicio Departamental de Salud)”, dijo Enríquez.

