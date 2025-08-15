Primer ministro indio a Pakistán: «El chantaje nuclear ha durado demasiado»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El primer ministro de la India, Narendra Modi, se ha referido en duros términos a Pakistán durante un discurso pronunciado este viernes desde las murallas del Fuerte Rojo de Delhi con motivo del 79.º Día de la Independencia del país.

«Durante décadas, nuestra nación ha soportado el terrorismo. El corazón de nuestro país ha sido atravesado. Pero ahora hemos establecido una nueva normalidad: ya no diferenciaremos entre terroristas y quienes los alimentan. Son enemigos de la humanidad, no hay distinción entre ellos», declaró.

En este sentido, indicó que Nueva Delhi ha decidido que no tolerará más amenazas nucleares. «El chantaje nuclear ha durado demasiado, ya no será tolerado. Si los enemigos persisten en tales intentos, nuestras Fuerzas Armadas decidirán el momento, el lugar y el método de respuesta. Daremos una respuesta contundente«, añadió.

Asimismo, celebró el éxito militar de la operación Sindoor, que tuvo lugar el pasado mes de mayo, en el que su Ejército redujo los «cuarteles terroristas» a polvo y «convirtió sus estructuras en ruinas». «Pakistán todavía se tambalea por la devastación. La escala de destrucción en Pakistán es tan vasta que siguen surgiendo nuevas revelaciones», concluyó Modi.

