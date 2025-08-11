Prisión preventiva para los brasileños acusados del asesinato de la librecambista Sofía Quiroz

Fuente: Unitel

Un juez dictó prisión preventiva por 180 días para los dos ciudadanos brasileños acusados del asesinato de Sofía Quiroz, una librecambista que fue asesinada mientras defendía su negocio de un atraco en el mercado Mutualista, de la zona norte de la capital cruceña.

Se conoce que los imputados serán recluidos en diferentes penales: uno en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y el otro en el recinto penitenciario de Palmasola, en Santa Cruz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La decisión fue tomada este lunes durante la audiencia de medidas cautelares, mientras continúan las investigaciones del caso.

El asesinato de Quiroz se produjo el 23 de julio, cuando se encontraba en su puesto en el mercado Mutualista. Cerca de las 18:30 dos hombres en motocicleta llegaron hasta el negocio y comenzaron a disparar.

Uno de los hombres escapó con dos mochilas con dinero, con rumbo desconocido. El domingo se informó sobre la captura de tres personas, dos de ellos extranjeros, presuntamente vinculados con el PCC, según el abogado de la víctima.