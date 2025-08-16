Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025 (AP Foto/Alejandro Granadillo) Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025 (AP Foto/Alejandro Granadillo)

El temporal forzó la cancelación este sábado de una veintena de vuelos entre Puerto Rico y otras islas del Caribe, como Santa Cruz, Tortola, San Tomas y Vieques. Aerostar, la empresa a cargo del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), pidió a los pasajeros que mantengan contacto permanente con sus respectivas aerolíneas ante probables modificaciones.

Mientras el centro del huracán se sitúa al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes lluvias y generen oleaje en toda la región, afectando durante el fin de semana también a las Antillas Menores, Turcas y Caicos, y el sureste de las Bahamas. El NHC advirtió que las condiciones marítimas peligrosas se extenderán a las Bermudas y la costa este de Estados Unidos a principios de la próxima semana, con oleaje capaz de crear corrientes de resaca mortales.

Por otra parte, las agencias de socorro de República Dominicana también situaron en alerta verde a 11 provincias, ante las fuertes lluvias y el intenso oleaje previstos por Erin. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) prohibió el uso de playas en toda la costa atlántica, desde La Altagracia hasta Montecristi. El director del COE, Juan Manuel Méndez, ordenó a todas las embarcaciones permanecer en puerto y exhortó a la población a no acercarse a la costa debido al alto peligro.

El NHC subrayó que, aunque Erin no se encuentra cerca de tierra firme, la población de las Antillas Menores, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas debe permanecer atenta a la evolución del sistema. El ciclón se hallaba este sábado a unos 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, avanzando a 28 kilómetros por hora en dirección oeste.

El huracán Erin se desplaza a 28 kilómetros por hora hacia el oeste cerca de Puerto Rico en una imagen satelital compuesta del 16 de agosto de 2025 (CIRA/NOAA/REUTERS) El huracán Erin se desplaza a 28 kilómetros por hora hacia el oeste cerca de Puerto Rico en una imagen satelital compuesta del 16 de agosto de 2025 (CIRA/NOAA/REUTERS)

Erin surgió el lunes pasado y pasó a categoría de huracán el viernes. En el año, es el primer huracán de la temporada atlántica y el primero en alcanzar la máxima categoría. El NHC pronostica que Erin tomará rumbo norte a partir de la noche del domingo, aunque las proyecciones actuales sugieren que permanecerá lejos de la costa estadounidense. No obstante, la tormenta podría causar olas peligrosas y erosión costera en lugares como Carolina del Norte.

Expertos meteorológicos han advertido que la temporada de huracanes para el Atlántico, de junio a noviembre, se perfila como más activa de lo habitual. El año anterior, el huracán Helene provocó más de 200 muertes en el sureste de Estados Unidos. El fenómeno del cambio climático y el aumento de la temperatura del mar han intensificado tanto la frecuencia como la rapidez de evolución de este tipo de sistemas, según advirtieron expertos citados por el NHC.

Mientras el huracán Erin avanza, las autoridades de los países del Caribe se mantienen en alerta máxima y llaman a la población a seguir las recomendaciones y los boletines meteorológicos oficiales.

(Con información de AFP y EFE)