Pugna en mina potosina deja una persona herida

Un violento enfrentamiento entre dos grupos por una mina en la localidad de Uncía, en el norte de Potosí, dejó una persona herida de bala y un aprehendido, informó la Fiscalía departamental.

Fuente: correodelsur.com

El fiscal departamental, Erick Aparicio informó que el hecho sucedió durante el feriado por las fiestas patrias, en la comunidad de Tirani, en Uncía, donde dos grupos de comunarios se enfrentaron con piedras, dinamita y presuntamente armas de fuego.

“Como emergencia de los enfrentamientos, se hizo uso de armas de fuego y hay una herida de bala en una persona de sexo femenino”, dijo el fiscal citado por Unitel.

Aparicio detalló que una comisión de fiscales se apersonó a la zona y que una persona aprehendida fue puesta ante la autoridad jurisdiccional a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

LESIONADOS

El comandante de la Policía de Potosí, Fernando Barrientos, informó que a parte de la mujer herida, varias personas resultaron lesionadas.

La afectada fue enviada al hospital Bracamonte de la ciudad de Potosí. “Ha sido un enfrentamiento muy fuerte con proyectiles y piedras”, dijo el jefe policial y señaló que no se sabe si los enfrentamientos se produjeron entre comunarios de la zona o de ayllus aledaños y que se espera los resultados de la investigación.