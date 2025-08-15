Putin dice que si Trump hubiera sido presidente en 2022, no habría conflicto ucraniano

Categorías MundoEtiquetas

Las declaraciones fueron hechas tras la reunión que mantuvieron en Alaska los líderes de EE.UU. y Rusia.

Drew Angerer / Gettyimages.ru

Fuente: RT

Si Donald Trump hubiera sido presidente de EE.UU. en 2022, el conflicto entre Moscú y Kiev no habría iniciado, declaró este viernes el líder ruso, Vladímir Putin, tras una reunión con su par estadounidense.

eju.tv


Los presidentes ruso y estadounidense se reunieron este viernes a puerta cerrada en formato 3 a 3. El encuentro, de casi tres horas de duración, se celebró en la base militar Elmendorf-Richardson, en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. Durante el cara a cara con su par estadounidense, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Más información, en breve.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

 