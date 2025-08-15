Putin dice que si Trump hubiera sido presidente en 2022, no habría conflicto ucraniano

Las declaraciones fueron hechas tras la reunión que mantuvieron en Alaska los líderes de EE.UU. y Rusia.

Fuente: RT

Si Donald Trump hubiera sido presidente de EE.UU. en 2022, el conflicto entre Moscú y Kiev no habría iniciado, declaró este viernes el líder ruso, Vladímir Putin, tras una reunión con su par estadounidense.

Los presidentes ruso y estadounidense se reunieron este viernes a puerta cerrada en formato 3 a 3. El encuentro, de casi tres horas de duración, se celebró en la base militar Elmendorf-Richardson, en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska. Durante el cara a cara con su par estadounidense, Putin estuvo acompañado por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su asesor Yuri Ushakov, mientras que Trump llegó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff.

Más información, en breve.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas