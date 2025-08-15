Putin elogia a las tropas norcoreanas como «heroicas»

Rusia y Corea del Norte llevan años estrechando sus lazos. Ambos países firmaron un pacto de defensa mutua en 2024.

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió a las tropas de Corea del Norte enviadas a combatir en Ucrania calificándolas de «heroicas» en una carta dirigida al líder Kim Jong Un, informó el viernes (15.08.2025) la prensa estatal norcoreana.

En una carta con motivo del aniversario de la liberación de Corea del dominio japonés, Putin recordó cómo las unidades del Ejército Rojo soviético y las fuerzas norcoreanas lucharon juntas para poner fin a esa ocupación colonial.

«Los lazos de amistad militante, buena voluntad y ayuda mutua que se consolidaron en los días de la guerra hace mucho tiempo siguen siendo sólidos y fiables incluso hoy en día», afirmó el dirigente ruso en el texto revelado por los medios estatales norcoreanos.

«Esto quedó plenamente demostrado con la heroica participación de los soldados» de Corea del Norte «en la liberación del territorio de la región de Kursk de los ocupantes ucranianos», afirmó, según la agencia de noticias norcoreana KCNA.

«El pueblo ruso conservará para siempre el recuerdo de su valentía y sacrificio», sostuvo. Rusia y Corea del Norte llevan años estrechando sus lazos. Ambos países firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado, cuando Putin visitó el hermético país.

